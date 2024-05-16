Москва, 16 мая, 2024, 18:02 — ИА Регнум. Посещение главой киевского режима Владимиром Зеленским Харькова, где прошло заседание ставки Верховного главнокомандующего ВСУ, вероятно, было его прощальным визитом в город, заявил 16 мая заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на странице в соцсети «ВКонтакте».

кадр из видео Президент Украины Владимир Зеленский в Харькове

«Сильный ход. Прощальный визит. Монетку кинул в воду?» — написал Медведев.

Зампред Совбеза также опубликовал архивную фотографию казни бывшего лидера фашистской Италии Бенито Муссолини и спросил, не хочет ли Зеленский такого исхода.

Как сообщало ИА Регнум, Зеленский 16 мая заявил, что украинским войскам под напором российской армии вскоре, вероятно, придётся отступить из Харькова. Он также упрекнул США в запоздании военной помощи, отметив, что это сильно сказалось на ходе конфликта.

Глава киевского режима также заявил, что весь мир несёт ответственность за то, что происходит в Харьковской области. Он обвинил мировое сообщество в неспособности помочь остановить специальную военную операцию России.