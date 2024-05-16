* — организация, признанная в РФ нежелательной

Москва, 16 мая, 2024, 17:39 — ИА Регнум. Министерство юстиции включило украинский «Центр исследования среды безопасности «Прометей» (организация, признанная в РФ нежелательной) в список нежелательных организаций. Ведомство добавило его в реестр 15 мая.

Михаил Воскресенский /РИА Новости

Генпрокуратура 24 апреля 2024 года приняла решение о признании деятельности центра «Прометей» нежелательной на территории страны.

Надзорное ведомство 16 мая признало нежелательной на территории России деятельность иностранной неправительственной организации SOTA media (организация, признанная в РФ нежелательной), зарегистрированной в Вильнюсе в 2022 году.

Как сообщало ИА Регнум, в предыдущий раз Минюст пополнил реестр нежелательных в России организаций 2 мая. В список ведомство добавило «Комитет ингушской независимости» (организация, выполняющая функции иноагента в РФ и признанная нежелательной).

25 апреля в реестр ведомство включило «Феминистское антивоенное сопротивление» (организация, выполняющая функции иноагента в России и признанная нежелательной).