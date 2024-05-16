Москва, 16 мая, 2024, 17:38 — ИА Регнум. Международную выставку-форум «Россия» 16 мая посетил 13-миллионный гость. Им оказалась жительница Сургута Татьяна Ясюкович, приехавшая в Москву с дочерью и двумя внуками, сообщила пресс-служба выставки.

Сергей Булкин/ТАСС

Юбилейную посетительницу поздравили на стенде Кировской области. Её наградили поездкой в этот регион. Ясюкович рассказала, что находится на заслуженном отдыхе и часто приезжает в столицу к своей дочери и внукам. На выставке она уже третий раз.

«Мы обожаем путешествия — стараемся каждый год выезжать, в том числе на машине. В последние четыре года приоритетом, конечно, стала Россия — объехали очень много мест. Но через Кировскую область наши маршруты никогда не лежали, поэтому мы с огромным удовольствием ее посетим», — поделилась впечатлениями Ясюкович.

Поздравляла гостей гендиректор выставки «Россия» Наталья Виртуозова. Она назвала важным событием приход 13-миллионного гостя.

«Скоро у нас откроется фестиваль «Будущее в цветах». Начиная с 21 мая выставка превратится в настоящий цветочный сад. Очень ждём вас в четвёртый раз», — сказала она.

Программа путёвки в Кировскую область предусматривает посещение ряда интересных мест. В том числе 13-миллионный гость побывает на фабрике больших матрёшек и в музее художников братьев Васнецовых. Также её ожидает экскурсия в Космоцентр, планетарий и Вотчину Воеводы Вятского.

Зампредседателя правительства Кировской области Евгений Габсаматов рассказал, что Киров в этом году отметит 650-лететие. Он пообещал, что расходы на поездку в регион возьмёт на себя администрация.

«Мы будем рады видеть вас на нашей сказочной земле. Вятка покажет вам все свое чудесное многообразие — вы посетите лучший в России и единственный музей шоколада, познакомитесь с нашей замечательной архитектурой», — сказал Габсаматов.

Как сообщало ИА Регнум, 6 апреля выставку «Россия» посетил 10-миллионный гость. Им стал Константин Панфилов из Ярославля, приехавший в Москву с женой Екатериной. Они получили сертификат на путешествие в Мурманск с возможностью побывать на первом в мире атомном ледоколе «Ленин».

25 апреля выставку-форум посетил 11-миллионный гость — жительница Орла Ольга Лутова. Она пришла туда с мужем и детьми. Им вручили сертификат на четырёхдневное путешествие в Томск.

4 мая на выставке зафиксировали посещение 12-миллионного гостя. Им стала Ксения Юшкова из Ивановской области, приехавшая с мужем и двумя детьми. Им подарили семейное путешествие «Открой Тульскую область».