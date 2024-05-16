Москва, 16 мая, 2024, 19:40 — ИА Регнум. Реформа высшего образования в России укладывается в логику нацпроектов и отвечает интересам страны. В частности, логична отмена бакалавриата. Но на этом важном пути остаются отдельные вопросы, которые требуют прояснения, считает политолог из Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Виктория Карпова.

Владимир Песня /РИА Новости

«Наша образовательная модель в определённый период времени была в большей степени отстроена на западных «рельсах». И та трансформация, которую мы видим сейчас, вполне ложится в выбор, сделанный в пользу России как государственной цивилизации. Образование — это важный пласт с точки зрения формирования личности, гражданина. И мы понимаем, что тем задачам, которые связаны с воспитанием гармонично развитой личности, которые нам важно сейчас заложить на ценностном уровне, не отвечает система образовательная, действовавшая в определённый период времени в нашей стране. Не является релевантной. То есть мы уходим с западноцентричной модели на собственную. Мы постепенно подходим к тому, чтобы полностью заменить формат двухступенчатой модели образования на полноценную модель», — прокомментировала Карпова.

По её мнению, такая модель, что очень важно, более понятна работодателю. Кроме того, стратегия перехода к этой модели, по замечанию эксперта, удачно укладывается и в логику нацпроектов, которые ранее обозначил президент.

Впрочем, ещё остаются аспекты, требующие уточнения. Необходимо понять, какие изменения в высшем образовании действительно будут способствовать усилению кадрового потенциала и технологического суверенитета России. Например, как именно будет выглядеть после реформы обновлённая магистратура.

«Она, по словам профильного министра, будет трансформирована. Нужно понять, как именно. Студенту важно отучиться. Зачем вообще идти в магистратуру? Ему надо понять, зачем двигаться дальше, то есть стоит ли поступать в аспирантуру. То есть важно понять, насколько этот пролонгированный учебный процесс сможет повлиять на качество обучения», — отметила эксперт.

В 2025 году в России начнётся реформа системы высшего образования. В частности, будет упразднён бакалавриат. Об этом сообщал министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Он уточнил, что вместо понятия «бакалавр» будут существовать высшее образование и высшее специализированное образование.

Фальков добавил, что переход к новым принципам высшего образования — это большой вызов. Количество программ продолжительностью от пяти до пяти с половиной лет, по его словам, постепенно увеличат. В первую очередь это коснётся обучения инженеров и педагогов. В результате этих преобразований у выпускников появится больше возможностей.

Фальков также сообщил, что магистратура претерпит серьёзные изменения. Бесплатно получить специализированное образование смогут все обладатели высшего образования, а не только бакалавры, как это было ранее.