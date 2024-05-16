Москва, 16 мая, 2024, 17:51 — ИА Регнум. Боец СВО Руфет Рустамов неожиданно обрёл популярность в российских соцсетях. Мужчина, будучи одним из участников передачи «Поле чудес» с Леонидом Якубовичем, подарил ведущему настоящий сбитый украинский беспилотник, а сразу после съёмок отправился в зону СВО, где он служит в войсках РЭБ. Об этом он сам рассказал ИА Регнум.

Кадр из видео

31-летний житель Новочеркасска Руфет Рустамов приехал на выпуск «Поле чудес», посвященный 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Мужчина был в числе приглашенных гостей вместе с моряками, пехотинцами и другими действующими военными.

«Сразу после программы я поехал на передовую, в зону СВО. Начальство меня отправляло только на съёмки в Москву и обратно — Родину защищать. Я служу в войсках РЭБ. Мы с товарищами поймали вражеский беспилотник и привезли на «Поле чудес», — рассказал Руфет.

Кадр из видео

Перед тем как привести сбитый беспилотник ВСУ в Москву, военные его обезвредили. По словам редакции «Поле чудес», они были не против получить такой подарок, к тому же он соответствует всем требованиям телевизионной передачи.

«Возвращаясь из зоны СВО, я не стал ходить по магазинам, поскольку на это не оставалось времени. И решили с боевыми товарищами сделать необычный сувенир», — вспоминает Руфет.

Участие в «Поле чудес» для Руфета было мечтой детства. Осуществить мечту бойцу СВО помогло руководство дивизии. Руфет Рустамов служит в 150-й стрелковой Идрицко-Берлинской ордена Кутузова дивизии и занимается радиоэлектронной борьбой. Он занимается тем, что при штурмовых действиях прикрывает российские подразделения. За службу Рустамов награждён Георгиевским крестом.

Как сообщало ИА Регнум, в январе прошлого года командиру боевой машины десанта подарили гитару с автографом Дмитрия Певцова.