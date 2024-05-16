Москва, 16 мая, 2024, 17:24 — ИА Регнум. В Сети расходится видео, снятое на выставке трофейной техники НАТО на Поклонной горе в Москве. У одного из экспонатов зрители заметили стоящего военнослужащего со звездой Героя России на груди.

Кадр из видео

«За что дали «Героя России»?» — поинтересовался один из посетителей.

В ответ военнослужащий лишь скромно заявил: «За любовь к Родине». Он добавил, что на самом деле «сидел в штабе бумажки печатал, потом в столовую перевели». Его слова лишь вызвали смех, никто не поверил. И правильно. Как выяснили журналисты, на кадрах запечатлён 27-летний старший лейтенант Иван Жарский. 26 июля прошлого года в зоне проведения СВО он принимал участие в отражении атаки ВСУ. Возглавляя расчёт противотанкового комплекса «Корнет», Жарский занял подготовленную точку и поразил немецкий танк Leopard 2A6. В результате у боевой машины сдетонировал боекомплект. После этого Жарский сменил позицию и в упор поразил поставленную ВСУ из США боевую машину пехоты «Бредли».

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В ходе второй волны наступления ВСУ Иван уничтожил в бою ещё шесть БМП-2. В результате противник отступил.

Помимо «Героя России», Жарского представили к наградам «За отвагу», «За заслуги перед Отечеством» второй степени с мечами и две награды «Орден Мужества».

Иван Жарский ― выпускник Михайловской военной артиллерийской академии 2020 года, специализирующийся на артиллерийском факультете.

Как сообщало ИА Регнум, выставку трофейного вооружения и техники, которую российские военные захватили в ходе спецоперации, Министерство обороны открыло в парке Победы на Поклонной горе 1 мая. На ней представили более 30 образцов военной техники производства 12 стран, включая США, Великобританию, Германию, Францию.

Здесь можно увидеть танк Leopard 2A6 и БМП Marder немецкого производства, а также БМП Bradley, БТР М113, бронеавтомобиль HMMWV M1151 и гаубицу M777 американского производства.

На выставку также доставили американские танк M1 Abrams и штурмовую инженерную машину M1150 Assault Breacher Vehicle. Обе боевые машины захватили во время наступления у Бердычей на авдеевском направлении.

Экспозицию посетили иностранные дипломаты и военнослужащие из 51 страны ― Китая, Индии, Турции, Италии, Сербии, Марокко, Сирии, ЮАР, Аргентины, Бразилии, Туниса, Намибии и других. Военный атташе Судана заявил, что выставка трофейной техники важна в качестве напоминания о победе СССР во Второй мировой войне.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 6 мая заявил, что выставка трофейной техники из зоны спецоперации на Украине вызвала огромный интерес.

Доцент Финансового университета при правительстве РФ, директор Центра политического анализа, член Общественной палаты города Москвы Павел Данилин заявил в беседе с ИА Регнум, что выставка трофейной техники НАТО демонстрирует, с кем на самом деле воюет Россия. По его словам, глобальный конфликт идёт не между русскими и украинцами, а между Россией и западным глобалистским миром, военную мощь которого представляет Североатлантический альянс.