Казань, 16 мая, 2024, 16:45 — ИА Регнум. Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин принял участие в сессии «Государственный аудит — инструмент доверия и открытости власти» на форуме «Россия — исламский мир: KazanForum». В ходе выступления он рассказал, как «Сбер» использует технологии искусственного интеллекта для контроля за целевым использованием денежных средств, выделенных для выдачи кредитов по государственным программам.

Иван Шилов ИА Регнум «Сбер»

Как отметил Александр Ведяхин, банк реализует более 40 госпрограмм для поддержки населения и бизнеса на общую сумму 6 трлн рублей и несёт очень жёсткую ответственность за эти бюджетные деньги. «Мы стараемся максимально помочь всем проверяющим органам: и Счётной палате, и Федеральному казначейству — всем тем, кто следит за целевым использованием денежных средств. Для этого мы внедрили искусственный интеллект», — отметил топ-менеджер.

Первый зампред банка пояснил, что у «Сбера» есть программа Process Mining, которая позволяет смотреть, как реализован конкретный технологический процесс. «Мы смотрим по цифровым следам, как этот процесс функционирует, смотрим отклонения этого процесса. Если что-то происходит не так, если есть какие-то сбои — мы сами правим», — добавил он. Таким образом, 100% процессов, на которые смотрят проверяющие органы, покрыты Process Mining, соответственно, 100% денег, которые выдаются для кредитов, выданных в рамках госпрограмм, контролируются таким образом. «Сначала мы делаем самоконтроль, потом делимся с проверяющими коллегами и вместе смотрим, что можно поправить. И таким образом показываем максимальную открытость как поднадзорная компания», — сказал он.

По мнению Ведяхина, дальнейшее развитие работы счётных палат будет заключаться именно в автоматическом контроле поднадзорных организаций. Особенно если говорить о проверке таких крупных организаций, как «Сбер».

«Очень сложно смотреть за банком, у которого 108 млн клиентов физлиц, более 3 млн клиентов юрлиц, огромнейший размер активов, пассивов, операций и так далее. Конечно, это должен делать искусственный интеллект», — прокомментировал он. Первый зампред подчеркнул, что «Сбер» готов предоставлять экспертизу, максимально делиться и рассказывать, что можно сделать, чтобы проверка шла максимально быстро и была риск-ориентированной.

В дискуссии также приняли участие представители Счётной палаты РФ, Государственной думы РФ, Федерального казначейства, Росфинмониторинга, органов власти Республики Татарстан и других надзорных органов России и зарубежных стран. Модератором сессии выступила аудитор Счётной палаты Светлана Орлова.

XV международный экономический форум «Россия — исламский мир: KazanForum» — главная площадка экономического взаимодействия Российской Федерации и стран исламского мира. Цель форума — укрепление торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества.