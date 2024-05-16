Джакарта, 16 мая, 2024, 16:42 — ИА Регнум. В Индонезии зафиксировали извержение вулканического пепла над вершиной вулкана Ибу на острове Хальмахера. По данным Центра вулканологии и смягчения последствий геологических бедствий, пепел поднялся на высоту до пяти километров, сообщило агентство Antara.

Кадр из видео

«Сейсмограф зафиксировал извержение с максимальной амплитудой 28 миллиметров и продолжительностью 354 секунды», — отметили геологи.

Извержение произошло в 09:58 по местному времени. Густые серые облака под влиянием ветра направились на северо-восток с севера.

Уровень опасности в районе вулкана повысили до максимального, четвертого по принятой в Индонезии классификации извержений из-за возросшей вулканической активности и сейсмичности.

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Авиацию страны уведомили о распространении вулканического пепла. Жителям вокруг вулкана Ибу власти рекомендовали не приближаться к горе в радиусе трех километров и на пять километров со стороны активного кратера. При пепельном дожде рекомендовали носить какую-либо форму защиты носа, рта и глаз.

В декабре 2023 года из-за извержения вулкана в Индонезии погибли 11 альпинистов. Тогда пробудился вулкана Марапи. Погибшие намеревались подняться на гору. Еще трех человек эвакуировали.

Как сообщало ИА Регнум, в начале апреля 2024 года в Европе пробудился крупнейших вулкан Этна, расположенный в Италии. В социальных сетях распространяли фотографии дымовых колец. Их над вулканом наблюдают достаточно часто. Однако специалисты-вулканологи утверждали, что Этна побил все свои прежние рекорды, выпустив в небо сотни, если не тысячи дымовых колец.

В марте столб пепла высотой 1,8 км зарегистрировали над Вулканом Эбеко на Курилах. Шлейф распространился в юго-восточном направлении на расстояние более пяти километров. Угроза для жизни населения отсутствовала.