Братислава, 16 мая, 2024, 16:39 — ИА Регнум. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, получивший серьёзные ранения при покушении, по-прежнему находится в тяжёлом состоянии. Ситуация всё ещё угрожает его жизни. Об этом 16 мая сообщил вице-премьер, министр обороны республики Роберт Калиняк.

ТАСС/Monasse T/ANDBZ/ABACAPRESS.COM

Он добавил, что врачи пытаются стабилизировать его состояние, однако пока нельзя сказать, что жизнь политика вне опасности.

«Состояние Фицо по-прежнему остаётся тяжёлым», — заявил министр, слова которого привело издание Pravda.

Как сообщало ИА Регнум, на Фицо напали 15 мая в городе Гандлове во время встречи политика с местными жителями. Мужчина, стоявший в толпе, несколько раз выстрелил в премьер-министра. Пострадавшего с ранениями в грудь, живот и руку на вертолёте оперативно доставили в больницу, где провели длительную операцию. Она длилась почти четыре часа. После хирургического вмешательства политика ввели в состояние искусственной комы, в котором он будет находиться в течение суток.

Газета Pravda сообщила, что врачи намерены провести повторную операцию премьер-министру. Однако медики опасаются, что препараты, разжижающие кровь, которые принимает Фицо, вызовут проблемы.

Нападавшего задержали. Стрелявшим оказался 71-летний сторонник либеральной прозападной оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» писатель Юрай Цинтула. Лидер прозападной оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» Михаил Шимечка заявил, что человек, совершивший покушение на премьер-министра, не связан с их движением.

Полиция Словакии утром 16 мая выдвинула подозреваемому официальное обвинение. Писателю грозит от 25 лет тюремного заключения до пожизненного. Также на допрос забрали супругу стрелявшего.

Глава МВД республики заявил, что покушение на Фицо произошло по политическим мотивам. Нападавший мог спланировать нападение вскоре после президентских выборов в стране, второй тур которых прошёл 6 апреля, предположил министр.

Директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов Анатолий Гагарин также допустил, что главу правительства попытались убить из-за его политических взглядов.

Президент России Владимир Путин выразил негодование в связи с покушением на словацкого премьера. Он отметил мужество и силу духа Фицо и пожелал ему скорейшего выздоровления.

В Кремле осудили покушение на премьер-министра Словакии. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что в России считают его абсолютно неприемлемым. Он выразил надежду на то, что Фицо поправится как можно быстрее, и пожелал ему скорейшего выздоровления.