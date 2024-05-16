Старый Оскол, Белгородская область, 16 мая, 2024, 16:20 — ИА Регнум. В Старом Осколе несовершеннолетняя девушка родила ребёнка в туалете торгового центра «Европа», сообщил 16 мая Telegram-канал «Белгород №1».

кадр из видео

«Несовершеннолетняя девушка родила ребёнка в туалете «Европы», — говорится в сообщении.

На кадрах с места события видно, как медики увезли девушку на носилках. За ними шла фельдшер с новорожденным. На вопрос очевидцев, кто родился, медик ответила, что мальчик.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3889287" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Других подробностей произошедшего нет. В каком состоянии находятся пациентка и младенец, также неизвестно.

Как сообщало ИА Регнум, подобный случай произошёл в мае в Архангельске. 15-летняя школьница родила в туалете торгового центра, сняла видео для друзей. После этого ребёнка нашли в лесу.

В августе 2023 года тело младенца нашли в туалете торгового центра в Москве. Плод соответствовал 10–12 неделям беременности. Матерью ребёнка оказалась 27-летняя девушка.