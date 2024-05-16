София, 16 мая, 2024, 16:05 — ИА Регнум. Болгарская компания «Булгаргаз» намерена отсудить у «Газпрома» 400 млн евро в качестве компенсации ущерба от прекращения поставок газа в 2022 году. Об этом 16 мая заявил министр энергетики в техническом правительстве страны Владимир Малинов на брифинге.

Кирилл Кухмарь/ТАСС

«В соответствии с условиями договора с «Газпром экспорт» мы передадим наши претензии компании и дадим краткий срок, чтобы этот вопрос урегулировали», — сказал он.

По его словам, если этого не случится, то болгарская сторона подаст иск в арбитражный суд Международной промышленной палаты в Париже.

Весной 2022 года президент России Владимир Путин поручил перевести на рубли оплату за экспорт российского газа в недружественные страны, но Болгария отказалась выполнить эти условия. После этого «Газпром» полностью остановил поставки «Булгаргазу» в связи с неоплатой.

Как отмечал тогда пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, России пришлось перейти на расчёты за газ в рублях из-за недружественных действий западных стран. Он указал, что при переходе к оплате в рублях для покупателей де-факто ничего не меняется, об убытках и изменении цены речи нет.