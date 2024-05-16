Вашингтон, 16 мая, 2024, 16:13 — ИА Регнум. Американский миллиардер Илон Маск призвал США понять, что визит президента России Владимира Путина в Китай стал предпосылкой для создания нового альянса. Об этом он написал на своей странице в X (бывший Twitter).

Михаил Метцель/POOL/ТАСС Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин

«США толкают их создать альянс», — отметил предприниматель.

Так Маск прокомментировал запись в X, в которой рассуждали о возможном формировании альянса России, Китая, Ирана и КНДР.

Как сообщало ИА Регнум, президент России и председатель КНР подписали заявление об углублении стратегического партнёрства. По словам помощника Путина Юрия Ушакова, документ включает более 30 страниц. В заявлении зафиксировали особый характер двусторонних отношений России и Китая. Документ включает информацию о дальнейшем пути развития всего комплекса двусторонних связей.

Путин отметил, что России и Китаю под силу справиться с любыми препятствиями. По словам российского лидера, отношения двух стран служат образцом добрососедства, которое развивается за счёт новых форматов и сфер. Ради процветания народов и повышения авторитета и влияния двум странам предстоит действовать в унисон, заключил глава государства.

Отношения с Россией укрепились за три четверти века, добавил лидер КНР. Уровень двусторонних отношений Москвы и Пекина непрерывно растёт с момента вступления в новую эпоху, содержание сотрудничества обогащается, заявил Си Цзиньпин.