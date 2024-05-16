Москва, 16 мая, 2024, 15:50 — ИА Регнум. Российский лётчик-испытатель Дмитрий Автухов 10 мая умер на 86-м году жизни. Об этом сообщили на сайте первой российской интернет-энциклопедии «Испытателей аэрокосмической техники».

Кадр из к/ф «Черная акула». Реж. Виталий Лукин». 1993. Россия Российский лётчик-испытатель Дмитрий Автухов

По информации СМИ, пилот умер от онкологического заболевания, с которым боролся долгое время.

Автухов был лётчиком-испытателем 2-го класса. Родился 11 августа 1938 года в городе Калуге. В 1960 году он окончил 12-е военно-морское авиационное училище лётчиков в Куйбышеве ― филиале Ейского ВАУЛ.

С января 1973 года по 1995 год он работал лётчиком-испытателем в лётно-испытательном комплексе в ОКБ имени Н. И. Камова. Поднял в небо и провёл испытания Ка-32А (1990 год), Ка-32А1 (1994 год). Освоил более 20 типов самолётов и вертолётов.

Также активно участвовал в испытаниях и демонстрационных показах Ка-50 «Чёрная акула». В марте 1986 года выпустил в ночное время суток противотанковую ракету «Вихрь» с Ка-50.

Автухов участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. В 1992 году его наградили орденом «Дружба народов» и медалями. Он также снялся в российской киноленте «Чёрная акула», в которой исполнил роль лётчика и пилотировал вертолет Ка-50.