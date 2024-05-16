Ставрополь, 16 мая, 2024, 15:37 — ИА Регнум. Аэропорт Ставрополя вернулся к прежнему режиму работы. Об этом сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта Артём Кореняко.

РИА Новости/Илья Наймушин

«Аэропорт Ставрополя работает штатно и открыт для приема и выпуска самолётов», — заявил он.

Представитель Росавиации отметил, что временное закрытие аэропорта потребовалось для обеспечения безопасности полётов.

16 мая аэропорт временно закрывали для прилёта и вылета самолётов. С 13:00 до 14:20 по московскому времени на территории воздушной гавани работала служба по активному воздействию на метеорологические и другие геофизические процессы, отметил пресс-секретарь ФАВТ. Причиной стала необходимость противоградной защиты.

Как сообщало ИА Регнум, аэропорты Казани и Нижнекамска 15 мая вводили временные ограничения полётов. Меры приняли для обеспечения безопасности полётов гражданских самолётов.

Позднее аэропорты вернулись к прежнему режиму работы. В Росавиации пояснили, что во время введения ограничений в Казани на запасные аэродромы направили два воздушных судна. В Нижнекамске в запасную воздушную гавань ушел один самолёт.