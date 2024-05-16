Москва, 16 мая, 2024, 15:02 — ИА Регнум. Народного художника России Сергея Андрияку проводят в последний путь 17 мая. Церемония прощания состоится в Академии акварели и изящных искусств, ректором которой он был. Об этом сообщили в пресс-службе академии.

ТАСС/ Александра Мудрац

«Прощание с Сергеем Николаевичем Андриякой состоится 17 мая в Актовом зале Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки. В 12:00 ― панихида, 13:00–18:00 ― прощание», ― сообщила академия в Telegram-канале.

Похоронят живописца 18 мая на Введенском кладбище в Москве.

По информации ряда Telegram-каналов, Андрияка умер от рака, с которым боролся последние годы.

«Российская культура понесла невосполнимую утрату ― Сергей Николаевич был одним из самых выдающихся мастеров акварели современности. Его талант признан как в России, так и во всём мире», ― заявили в академии.

Как сообщало ИА Регнум, народный художник России Сергей Андрияка скончался 16 мая. Ему было 65 лет.

Андрияка родился 14 июля 1958 года в Москве. Рисовать он начал с шести лет, потом учился в художественной школе при Институте имени Сурикова. Затем поступил в Московский художественный институт имени Сурикова, где обучался на факультете живописи. С 1982 по 1985 год работал в творческих мастерских Академии художеств СССР. В 1983 году вступил в Союз художников СССР.

В 1999 году художник основал школу акварели, которая действует и до настоящего времени. Он являлся её бессменным художественным руководителем. 12 сентября 2012 года в Москве открылось новое учебное заведение высшего образования — Академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки.

В основном он писал пейзажи и натюрморты. Многие работы посвящены архитектуре как российских, так и зарубежных городов. В 2005 году его удостоили почётного звания «Народный художник России».