Прирост ВРП Татарстана от внедрения ИИ к 2030 г. может составить 345,8 млрд
Казань, 16 мая, 2024, 14:47 — ИА Регнум. Татарстан стал один из первых регионов России, в котором была создана и утверждена новая позиция уполномоченного по технологиям искусственного интеллекта (ИИ, AI). Министерство цифрового развития, ИТ и связи Татарстана ввело новую должность — AI-омбудсмен. Им стал Булат Замалиев, который курирует стратегию внедрения технологий AI на республиканском уровне.
Во время рабочей поездки в Казань первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин рассказал о многоплановом взаимодействии «Сбера» с Татарстаном по развитию и внедрению искусственного интеллекта.
«Аналогов подобной работе в других регионах пока нет. Предлагаю и другим субъектам РФ поддержать инициативу Татарстана и ввести AI-омбудсменов в своих регионах», — рассказал он.
Также Александр Ведяхин сообщил, что прирост валового регионального продукта (ВРП) Татарстана благодаря внедрению искусственного интеллекта в 2030 году оценивается в 345,8 млрд рублей. Отношение прироста ВРП Татарстана благодаря AI в 2030 году к текущему ВРП составит 8,3%.