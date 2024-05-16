Ставрополь, 16 мая, 2024, 14:33 — ИА Регнум. Аэропорт Ставрополя закрыли для приёма и отправки самолётов, сообщил 16 мая источник, близкий к администрации аэропорта.

Иван Шилов ИА Регнум

«Аэропорт Ставрополя закрыт для приёма и выпуска воздушных судов», — рассказал источник ТАСС.

По его данным, аэропорт закрыли по причине ввода ограничений на использование воздушного пространства. Меры действуют с 14:00 мск.

Как сообщало ИА Регнум, аэропорты Казани и Нижнекамска 15 мая ввели временные ограничения полётов. По данным Росавиации, меры приняли для обеспечения безопасности полётов гражданских самолётов.

Позднее сообщили, что аэропорты вернулись к прежнему режиму работы. Пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта Артём Кореняко пояснил, что в период временных ограничений в Казани на запасные аэродромы направили два воздушных судна. В Нижнекамске в запасную воздушную гавань ушло одно судно.