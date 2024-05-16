Пекин, 16 мая, 2024, 14:38 — ИА Регнум. После завершения официальных переговоров президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин 16 мая продолжили неформальное общение в правительственной резиденции «Чжуннаньхай».

РИА Новости/Сергей Гунеев

Путин и Си Цзиньпин побеседуют один на один.

«Они прогуляются по парку рядом с дворцом, попьют чай, очевидно», — сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

Затем состоится неформальный ужин, на который пригласили некоторых членов российской и китайской делегаций. Со стороны России на нём будут присутствовать министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, секретарь Совбеза Сергей Шойгу.

Как отметил Ушаков, в ходе неофициальной встречи лидеры обсудят наиболее важные темы внешнеполитического сотрудничества.

Как сообщало ИА Регнум, 16 мая, в первый день пребывания в Китае, Путин провёл переговоры с Си Цзиньпином в узком и расширенном форматах. По итогам встреч главы государств подписали совместное заявление.

Президент выступил на торжественном концерте по случаю 75-летия установления дипломатических отношений двух стран и открытия Годов культуры России и Китая. Российские лидер назвал безграничными перспективы сотрудничества Москвы и Пекина. Он подчеркнул, что страны смогут справиться с любыми препятствиями, им под силу решить самые амбициозные задачи.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3889260" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Путин чувствует себя в Китае как дома

Президент России возложил венок к памятнику Народным героям на площади Тяньаньмэнь. В церемонии участвовали члены российской делегации.

Завтра, 17 мая, планируется поездка Путина в Харбин — столицу провинции Хэйлунцзян. Российский лидер посетит церемонию открытия восьмого Российско-китайского ЭКСПО, а также четвёртого Российско-китайского форума по межрегиональному сотрудничеству. В Харбине Путин встретится со студентами политехнического университета.