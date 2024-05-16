Москва, 16 мая, 2024, 14:39 — ИА Регнум. В Москве состоялась пре-пати Русской музыкальной премии телеканала RU. TV. Праздничное мероприятие объединило звёзд, представителей СМИ и многих любителей отечественной популярной музыки.

Пре-пати Русской музыкальной премии телеканала RU. TV

«Мы стремимся всегда быть непохожими ни на кого. И в этом году церемония пройдет в формате мюзикла. Будут участвовать десятки артистов. Но каждый из исполнителей сыграет свою роль, станет частью истории любви. Это будет круто! А кто не сможет побывать в потрясающе красивом зале Ирины Винер — обязательно включайте телевизор и смотрите шоу в эфире телеканала RU. TV», — сказал генеральный продюсер RU. TV Михаил Богомолов.

Для гостей пре-пати выступил Дмитрий Маликов — он исполнил свои композиции на рояле. Дополнила его выступление скрипачка. Под аккомпанемент живой музыки также спели Клава Кока и Akmal.

Иван Чуйков и Агата Муцениеце, которые станут ведущими грандиозной церемонии, представили гостям вечеринки фрагмент грядущей премии. Также они раскрыли одну из главных интриг — название мюзикла. Шоу будет называться «О музыке и о любви».

По традиции на пре-пати Русской музыкальной премии телеканала RU. TV выступили номинанты церемонии и звезды канала. На сцену вышли Николай Басков, Сергей Лазарев, Лариса Долина и CHEBANOV, Мот, Mia Boyka, Юлия Михальчик, Мари Краймбрери, арт-группа «Сопрано Турецкого», а также Dj BAKS.

В преддверии премии телеканал RU. TV решил провести награждение: на сцене pre-party эксклюзивные статуэтки были вручены менеджерам артистов — людям, которые всегда рядом с исполнителями, которые вносят огромный вклад в развитие всего шоу-бизнеса, но чаще всего остаются в тени. Также на мероприятии ведущие передали статуэтку премии семье Дмитрия Красилова, ушедшего из жизни зимой.

Еще одним важнейшим акцентом премии 22 мая станет тема семьи. На этот раз исполнители выйдут на звездную ковровую дорожку со своими детьми, а цветом церемонии станет белый.