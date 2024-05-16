Рубену Варданяну продлили срок ареста в Азербайджане на пять месяцев
Суд в Баку продлил арест экс-госминистра Карабаха Варданяна на пять месяцев
Баку, 16 мая, 2024, 14:26 — ИА Регнум. Суд в Баку продлил срок ареста бывшего государственного министра непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Рубена Варданяна ещё на пять месяцев. Об этом 16 мая сообщило азербайджанское информационное агентство АРА.
Отмечается, что решение приняли на основании ходатайства главного следственного управления Службы госбезопасности Азербайджана.
Ранее прокурор, осуществляющий процессуальное руководство предварительным расследованием, внёс представление о продлении ареста Варданяна.
Как сообщало ИА Регнум, 27 сентября 2023 года азербайджанские пограничники задержали Варданяна при попытке выехать в Армению через пункт пропуска «Лачин». Его доставили в Баку. Там бывшему госминистру НКР предъявили обвинения, в том числе в финансировании терроризма. В связи с этим его отправили под арест.
В апреле 2024 года Варданян объявил голодовку в бакинской тюрьме. После этого ему разрешили позвонить семье. Он заявил близким, что всё это время был в полной изоляции.
Рубен Варданян — основатель российской компании «Тройка диалог» и первый президент школы управления «Сколково». В сентябре 2022 года он заявил о планах отказаться от российского гражданства и переехать в Нагорный Карабах. В ноябре 2022-го его назначили госминистром НКР. В феврале 2023 года Варданяна сняли с указанной должности.