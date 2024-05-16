Баку, 16 мая, 2024, 14:26 — ИА Регнум. Суд в Баку продлил срок ареста бывшего государственного министра непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Рубена Варданяна ещё на пять месяцев. Об этом 16 мая сообщило азербайджанское информационное агентство АРА.

Валерий Шарифулин/ТАСС Рубен Варданян

Отмечается, что решение приняли на основании ходатайства главного следственного управления Службы госбезопасности Азербайджана.

Ранее прокурор, осуществляющий процессуальное руководство предварительным расследованием, внёс представление о продлении ареста Варданяна.

Как сообщало ИА Регнум, 27 сентября 2023 года азербайджанские пограничники задержали Варданяна при попытке выехать в Армению через пункт пропуска «Лачин». Его доставили в Баку. Там бывшему госминистру НКР предъявили обвинения, в том числе в финансировании терроризма. В связи с этим его отправили под арест.

В апреле 2024 года Варданян объявил голодовку в бакинской тюрьме. После этого ему разрешили позвонить семье. Он заявил близким, что всё это время был в полной изоляции.

Рубен Варданян — основатель российской компании «Тройка диалог» и первый президент школы управления «Сколково». В сентябре 2022 года он заявил о планах отказаться от российского гражданства и переехать в Нагорный Карабах. В ноябре 2022-го его назначили госминистром НКР. В феврале 2023 года Варданяна сняли с указанной должности.