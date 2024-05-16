Москва, 16 мая, 2024, 14:51 — ИА Регнум. Российская делегация не смогла присутствовать на Международной конференции ЮНЕСКО из-за отказала организаторов в Нидерландах в аккредитации. Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Члены российской делегации в самый последний момент получили от организаторов отказ в аккредитации на конференцию, а российскому эксперту не выдали визу. Считаем это чистой дискриминацией по национальному признаку и призываем мировое сообщество непредвзято относиться к защите наследия, пострадавшего от чрезвычайных ситуаций и конфликтов, вне зависимости от региона, где оно расположено», — заявила Захарова.

Конференция в Гааге началась 13 мая. Она посвящена 70-летию со дня принятия Гаагской конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта. Документ приняли 14 мая 1954 года.

Представитель МИД отметила, что действия организаторов стали примером попыток Запада использовать конвенцию в узкокорыстных целях вместо работы по защите культурного наследия.

Как сообщало ИА Регнум, делегация России не попала на сессию Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО). Участие представителей страны запретили власти Молдавии. Пресс-секретарь постпредства России при ООН Евгений Успенский отметил, что Молдавия стала злоупотреблять статусом страны, принимающей мероприятия по линии ООН.

Ранее во Франции отклонили заявки более чем 20 волонтёров — граждан России, которые хотели поехать в Париж на летнюю Олимпиаду. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 2 мая назвал такие действия явной дискриминацией. Он добавил, что такие действия со стороны организаторов выглядят скупым гостеприимством, так как спортивное событие посетят и русскоговорящие люди, которым будет необходима помощь волонтеров.