Москва, 16 мая, 2024, 14:00 — ИА Регнум. Президент Владимир Путин, выступая на концерте, посвященном 75-летию установления дипломатических отношений между Россией и Китаем, извинился, что долго не давал переводчику возможности начать переводить его речь.

кадр из видео Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин

«Извините, пожалуйста, что долго говорил. <…> Чувствую себя просто как дома, поэтому решил, что здесь все по-русски говорят», — заявил российский лидер.

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Государственный визит Путина в Китай начался 16 мая. В Доме народных собраний в Пекине состоялась встреча лидеров двух стран. Переговоры длились 2,5 часа. Обсуждался широкий спектр актуальных международных и региональных проблем.

Лидеры приняли совместное участие в церемонии открытия проводимых в 2024 и 2025 годах Годов культуры России — Китая и концерте, посвященном 75-летию установления дипотношений между странами. Путин также провёл переговоры с премьером госсовета КНР Ли Цяном.

Главы России и КНР подписали совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.

Гостям государственного приёма по случаю визита Путина в Китай предложили блюда китайской кухни: утка по-пекински, устрицы в утином бульоне, трепанг с луком-пореем, овощи в соусе из морепродуктов, пятнистый окунь в бульоне из креветок.

Визит Путина завершится 17 мая. Президент побывает в Харбине, где пройдёт открытие VIII Российско-китайского ЭКСПО и IV Российско-китайского форума по межрегиональному сотрудничеству.