Пекин, 16 мая, 2024, 13:57 — ИА Регнум. Россия является надёжным поставщиком энергоносителей для растущей экономики Китая. Об этом 16 мая заявил президент Владимир Путин в ходе визита в Пекин.

Сергей Бобылев/POOL/ТАСС Президент России Владимир Путин

«Ключевой профильной сферой взаимодействия является энергетика. Россия — надёжный поставщик энергоносителей для растущей китайской экономики», — сказал он на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.

Российский лидер отметил, что в 2023 году страны достигли рекордного уровня поставок нефти и газа.

Путин добавил, что страны расширили кооперацию в промышленности, увеличили товарооборот в сельском хозяйстве, реализуют планы в сфере высоких технологий и новаций, включая космос, атомную энергетику.

Как передавало ИА Регнум, 16 мая начался государственный визит Путина в Китай. В Доме народных собраний в Пекине состоялась встреча лидеров двух стран. Переговоры политиков длились 2,5 часа. Путин и Си Цзиньпин подписали заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия.

По итогам переговоров с председателем КНР Путин заявил 16 мая, что Россия и Китай планируют укреплять взаимодействие в энергетике. Глава государства назвал эту сферу одним из приоритетов сотрудничества Москвы и Пекина.

Россия и Китай договорились продолжать укреплять стратегическое партнёрство в энергетической сфере, следует из совместного заявления лидеров двух стран, опубликованного 16 мая в ходе визита Путина в Пекин.