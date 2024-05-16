Братислава, 16 мая, 2024, 13:22 — ИА Регнум. Словакия оказалась на пороге гражданской войны после покушения на премьер-министра Роберта Фицо. Об этом заявил министр внутренних дел республики Матуш Шутай-Эшток.

Сергей Савостьянов/ТАСС

«Из того, что разыгралось, какую ненависть многие посеяли, из этого сегодня вышла буря, и теперь мы практически стоим на пороге гражданской войны», — привело его слова издание Novinky. cz.

Политик обратил внимание на полные ненависти комментарии в соцсетях и попросил общественность воздержаться от негативных призывов.

По словам министра, подозреваемый в нападении признался, что действовал из политических побуждений.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Шутай-Эшток заявил, что покушение на Фицо произошло по политическим мотивам. По его словам, злоумышленник мог спланировать нападение вскоре после президентских выборов в стране, второй тур которых прошёл 6 апреля.

На Фицо напали 15 мая в городе Гандлове во время встречи политика с местными жителями. Мужчина, стоявший в толпе, несколько раз выстрелил в премьер-министра. Пострадавшего с ранениями в грудь, живот и руку доставили в больницу на вертолёте.

Врачи успешно прооперировали премьера Словакии после покушения. Операция длилась почти четыре часа. После хирургического вмешательства политика ввели в состояние искусственной комы, в котором он будет находиться в течение суток. 16 мая телеканал Markiza сообщил, что угроза жизни раненного в ходе покушения Фицо сохраняется.

Полиция Словакии утром 16 мая выдвинула официальное обвинение 71-летнему писателю Юраю Цинтуле, стрелявшему в премьера. Ему грозит от 25 лет тюремного заключения до пожизненного. Также на допрос забрали супругу стрелявшего.

При этом Фицо в апреле заявил, что опасается нападений на членов правительства. Он отметил высокий накал в обществе.

Президент России Владимир Путин выразил негодование в связи с покушением на словацкого премьера. Он отметил мужество и силу духа Фицо и пожелал ему скорейшего выздоровления. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия решительно осуждает покушение на Фицо и считает его абсолютно неприемлемым.