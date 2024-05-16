Москва, 16 мая, 2024, 13:23 — ИА Регнум. В Москве полиция разыскивает пропавшего актёра из «Папиных дочек» Андрея Светлова. 12 мая мужчина вышел из дома, и уже несколько дней о нём ничего не известно. Об этом ИА Регнум сообщила мать артиста. Женщина добавила, что её сын пропал, когда поехал забирать деньги за работу.

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14 мая в полицию обратилась 83-летняя Татьяна Андреевна — мать Андрея Светлова — актёра эпизодов известных сериалов. В последнее время у артиста не было ролей, и он подрабатывал на стройке, часто уезжал на разные объекты. Мужчина обычно сообщал пожилой матери, когда вернётся в Москву, и держал слово. Поэтому пенсионерка сильно забеспокоилась, когда сын не приехал в обещанный день и перестал выходить на связь. Она рассказала оперативникам, что недавно у её сына украли два смартфона и поэтому связаться с ним сама она никак не может. Андрей обещал вернуться домой с работы 12 мая, но пропал. Сначала пенсионерка ждала сына, думая, что он мог задержаться, но через два дня отсутствия забила тревогу.

«Он поехал в город Климовск, он там подрабатывал в строительной фирме, с 9-го по 12-е число он находился в Климовске. Телефона у него с собой не было, потому что его недавно ограбили. В воскресенье 12-го числа он приехал домой, сказал, что только для того, чтобы меня оповестить, что с ним всё хорошо. А потом сказал, что поедет за деньгами заработанными, и пропал. С тех пор на связь не выходил», — объясняет Татьяна Андреевна.

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Женщина попросила полицейских выяснить, доехал ли Светлов до Климовска и получал ли деньги в фирме, а также проверить, не угодил ли сын в больницу или неприятную ситуацию.

«Мне сказали, что по больницам и происшествиям проверили и никого похожего по описанию на Андрея в больницы не доставляли. Но больше пока никакой информации мне не сообщали, сейчас я не могу дозвониться в полицию, очень переживаю. Знаю, что он точно должен был выйти из метро «Дмитрия Донского», думаю, оттуда и стоит искать, может, он на камеры попал где-то», — говорит женщина.

Андрей Анатольевич Светлов родился 12 августа 1975 года. Он окончил Российский государственный социальный университет. Его мама Большева Татьяна Андреевна работала на Мосфильме. И Андрей с детства часто оказывался задействован в съёмочном процессе многих кинокартин. Чаще всего это были короткие эпизодические роли. Так Светлов полюбил кинематограф и сцену. Около 5 лет мужчина посвятил работе в театре. И продолжил сниматься в сериалах и фильмах, а также заниматься написанием сценариев. Зрители могут помнить его по ролям в сериале «Папины дочки» и многим другим отечественным картинам. Между работами в кино мужчина подрабатывает в строительной сфере.

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