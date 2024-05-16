Пекин, 16 мая, 2024, 13:09 — ИА Регнум. Москва и Пекин будут бороться с попытками помешать укреплению их отношений и развитию в различных сферах, говорится в совместном заявлении президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, опубликованном 16 мая на сайте Кремля.

Артем Коротаев/ТАСС

«Стороны полны решимости отстаивать свои законные права и интересы, противодействовать любым попыткам помешать нормальному развитию двусторонних связей, вмешиваться во внутренние дела двух государств, ограничить экономический, технологический или внешнеполитический потенциал России и Китая», — говорится в заявлении.

Россия и Китай также осудили планы ряда стран изъять активы иностранных государств и подчеркнули, что в этом случае пострадавшие страны имеют право на ответные меры. Стороны также заявили о решимости помогать друг другу и при защите государственной собственности. Россия и Китай договорились продолжать укреплять сотрудничество.

Как сообщало ИА Регнум, Путин и Си Цзиньпин провели 16 мая переговоры. Они подписали совместное заявление об углублении стратегического партнёрства, а также договорились о расширении совместных военных учений.

Путин прибыл с визитом в Пекин по приглашению главы Китая. Российский лидер также пригласил в Москву премьера госсовета КНР Ли Цяна для переговоров на уровне глав правительств.