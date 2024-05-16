Москва, 16 мая, 2024, 12:46 — ИА Регнум. В Москве сотрудники полиции обнаружили, что неизвестные создали наркошоп у памятника Иосифу Кобзону. Как рассказал источник ИА Регнум, возле памятника народному арстисту СССР в Оружейном переулке находятся 12 мемориальных табличек с QR-кодами, которые по задумке должны вести на сайты с песнями музыканта. Однако, как оказалось, при наведении смартфона на данные коды открывались сайты по продаже наркотических веществ.

РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Так, 15 мая правоохранители патрулировали районы, где часто собираются несовершеннолетние. Памятник известному певцу уже стал местом притяжения для многих молодых людей. Сотрудники полиции заметили QR-коды на мемориальных табличках у монумента, а проверив все 12 табличек, установили, что ссылки ведут на сайт с предложениями приобрести наркотики.

В настоящее время начата проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как передавало ИА Регнум, в Астрахани в ночь на 9 мая нашли тела пяти погибших от отравления наркотическими средствами — мужчин и женщин в возрасте от 18 до 40 лет. Ещё 14 человек госпитализировали, почти всех — в реанимацию. Через три дня стало известно, что скончались ещё трое.

Следственный комитет возбудил уголовное дело.