Неизвестные устроили наркошоп на мемориале Кобзону в Москве
Москва, 16 мая, 2024, 12:46 — ИА Регнум. В Москве сотрудники полиции обнаружили, что неизвестные создали наркошоп у памятника Иосифу Кобзону. Как рассказал источник ИА Регнум, возле памятника народному арстисту СССР в Оружейном переулке находятся 12 мемориальных табличек с QR-кодами, которые по задумке должны вести на сайты с песнями музыканта. Однако, как оказалось, при наведении смартфона на данные коды открывались сайты по продаже наркотических веществ.
Так, 15 мая правоохранители патрулировали районы, где часто собираются несовершеннолетние. Памятник известному певцу уже стал местом притяжения для многих молодых людей. Сотрудники полиции заметили QR-коды на мемориальных табличках у монумента, а проверив все 12 табличек, установили, что ссылки ведут на сайт с предложениями приобрести наркотики.
В настоящее время начата проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Как передавало ИА Регнум, в Астрахани в ночь на 9 мая нашли тела пяти погибших от отравления наркотическими средствами — мужчин и женщин в возрасте от 18 до 40 лет. Ещё 14 человек госпитализировали, почти всех — в реанимацию. Через три дня стало известно, что скончались ещё трое.
Следственный комитет возбудил уголовное дело.