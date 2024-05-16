Братислава, 16 мая, 2024, 12:45 — ИА Регнум. Врачи намерены провести повторную операцию премьер-министру Роберту Фицо, который в ходе покушения получил огнестрельные ранения. Об этом сообщила газета Pravda.

Global Look Press/M. Popow/imago stock&people Роберт Фицо

По данным журналистов, медики остановили кровотечение в брюшной полости, но премьеру потребовалась операция на бедре. Однако врачи опасаются, что препараты, разжижающие кровь, которые принимает Фицо, вызовут проблемы.

«На данный момент проводятся мероприятия по улучшению состояния здоровья», — заявил глава министерства обороны республики Роберт Калиняк на пресс-конференции.

Как сообщало ИА Регнум, покушение на премьера произошло 15 мая в городе Гандлове, когда он вышел пообщаться с жителями. Местный писатель-пенсионер вышел из толпы и произвёл несколько выстрелов. Пули попали Фицо в грудь, живот и конечности. На вертолёте его оперативно доставили в больницу, где провели длительную операцию.

Полиция Словакии утром 16 мая выдвинула официальное обвинение 71-летнему писателю Юраю Цинтуле, стрелявшему в премьера Словакии. Писателю грозит от 25 лет тюремного заключения до пожизненного. Также на допрос забрали супругу стрелявшего.

В Кремле осудили покушение на премьер-министра Словакии. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что в России считают его абсолютно неприемлемым. Он выразил надежду на то, что Фицо поправится как можно быстрее, и пожелал ему скорейшего выздоровления.