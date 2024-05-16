Москва, 16 мая, 2024, 12:20 — ИА Регнум. Экс-начальник Главного управления кадров Министерства обороны РФ Юрий Кузнецов помещён в СИЗО-2 «Лефортово». Администрация СИЗО сообщила, что от общения с членами ОНК он отказался. Об этом ИА Регнум рассказал ответственный секретарь ОНК Москвы, член СПЧ Алексей Мельников.

РИА Новости/ Владимир Астапкович Юрий Кузнецов

Он отметил, что не знает причин отказа Кузнецова от общения. Генерала поместили в камеру площадью от 8 до 12 кв. м. Пока соседей у него нет.

«В камере есть телевизор, холодильник, чайник и/или кипятильник. К слову, условия содержания, как у всех остальных, в том числе в других СИЗО. Юрию Васильевичу предстоит пройти карантин, который может продлиться до десяти дней. За это время ему предстоит пройти ряд медицинских исследований и анализов, общение с психологом, после чего он будет переведён из карантина и появится сокамерник (в соответствии со 103 ФЗ, то есть ранее не судимый, схожий по степени тяжести вменяемой статьи и т.д.)», — объяснил Мельников.

Он также показал, как примерно выглядит камера Кузнецова.

Соцсети

Ещё один фигурант дела о коррупции — занимавший пост замминистра обороны Тимур Иванов — также, со слов сотрудника администрации СИЗО, отказался сегодня от общения с ОНК, добавил правозащитник.

Москва, 15 мая, 2024, 17:58 — ИА Регнум. Журналисты ИА Регнум побывали на улице Грибоедова в Краснодаре, на которой располагается коттедж, отданный в качестве взятки главному кадровику Минобороны РФ Юрию Кузнецову. Местные жители рассказали, что дом разделён на отдельные квартиры, в которых проживают несколько семей.

Трёхэтажный особняк, который предприниматель Лёва Мартиросян, по данным следствия, передал в качестве взятки генералу-лейтенанту Юрию Кузнецову, внешне ничем не примечателен и больше напоминает офисное здание, чем личный особняк коррупционера. На первом этаже коттеджа располагается продуктовый магазин «Рай», а остальные этажи больше напоминает многоквартирный дом. Местные жители рассказали журналисту ИА Регнум, что в доме проживает много людей, которые между собой никак не связаны.

«Я не знаю, купили эти люди там квартиры или просто снимают, но народу там живёт прилично. На районе все знают, что это просто квартирный дом, таких в Краснодаре и вообще в крае очень много. Особенно много в нашем городе и в Сочи», — рассказал местный житель Дмитрий.

14 мая стало известно, что в отношении генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). В ходе обысков у него нашли порядка 100 млн рублей, украшения и коллекцию часов. Позже стало известно, что взятка Кузнецову была предоставлена в виде коттеджа на улице Грибоедова в Краснодаре стоимостью около 30 млн рублей.

ИА Регнум выяснило, что ещё летом 2022 года администрация Краснодара подавала иск в суд из-за незаконного возведения этого дома и требовала снести здание. Но бизнесмен Лёва Мартиросян, который, по данным следствия, и стал взяткодателем Кузнецова, доказал, что его частная собственность соответствует всем градостроительным и санитарным нормам. В итоге судья Прикубанского районного суда, где рассматривалось дело, отказал администрации в удовлетворении иска о сносе.