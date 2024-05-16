Пекин, 16 мая, 2024, 12:14 — ИА Регнум. В украинском вопросе Китай предлагает обеспечить гарантии безопасности всем, но Запад к этому не готов, заявил 16 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров. Отрывком беседы с главой МИД поделился в Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

Известия/ Тарас Петренко

«Китай занимает абсолютно правильную позицию, суть которой разобраться в первопричинах и их коллективно устранить, обеспечив гарантии безопасности всем, но Запад к этому не готов», — заявил Лавров.

Москва не раз заявляла о готовности к переговорам с Киевом, однако киевский режим выпустил указ, запрещающий такой диалог на законодательном уровне.

Президент России Владимир Путин по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина находится с государственным визитом в Китае. Одной из тем переговоров лидеров двух стран стала ситуация на Украине.

Как сообщало ИА Регнум, Путин 15 мая заявил, что предложенные Пекином идеи по урегулированию украинского кризиса можно было бы использовать для реализации политико-дипломатического процесса. Инициативы Китая по этому вопросу президент назвал реалистичными и конструктивными.

Помощник президента по международным делам Юрий Ушаков 14 мая отметил взвешенную позицию Пекина по украинскому кризису. Он добавил, что там понимают истинные причины конфликта.

Си Цзиньпин в ходе визита во Францию выступил за мирную конференцию по Украине, которая будет признана и Москвой, и Киевом. Председатель КНР подчеркнул, что конфликт нельзя решить иначе, чем через переговоры, и призвал все стороны к возобновлению диалога.