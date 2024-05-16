Братислава, 16 мая, 2024, 12:22 — ИА Регнум. Врачи стабилизировали состояние премьер-министра Словакии Роберта Фицо после покушения. Об этом сообщает газета Pravda со ссылкой на слова главы Министерства обороны республики Роберта Калиняка.

Global Look Press/IMAGO/Christian Spicker Роберт Фицо

«Состояние премьер-министра Роберта Фицо после операции стабильное, но остается тяжелым. На данный момент проводят мероприятия по улучшению состояния здоровья. Мы все хотим верить, что сможем справиться с ситуацией», — заявил глава Минобороны.

Он выступил перед журналистами вместе с представителями больницы Рузвельта в Банска-Бистрице и поблагодарил медицинский персонал за проделанную работу.

Директор больницы Мириам Лапуникова сообщила, что операцию в течение пяти часов проводили две хирургические бригады. У премьера были множественные огнестрельные ранения, подтвердила медик.

Как сообщало ИА Регнум, нападение на Фицо произошло 15 мая в городе Гандлове. После заседания кабмина политик вышел поприветствовать жителей. Мужчина, скрывавшийся в толпе, несколько раз выстрелил в премьер-министра. С ранениями в грудь, живот и руку премьера доставили в больницу на вертолёте.

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16 мая стало известно, что полиция Словакии выдвинула официальное обвинение 71-летнему писателю Юраю Цинтуле, который стрелял в Роберта Фицо. Правоохранители конфисковали машину, на который подозреваемый приехал в Гандлову. Писателю грозит от 25 лет тюремного заключения до пожизненного.

Глава МВД республики Матуш Шутай-Эшток заявил, что покушение на Фицо произошло по политическим мотивам. Нападавший мог спланировать нападение вскоре после президентских выборов в стране, второй тур которых прошёл 6 апреля, предположил министр.

Сам Фицо в апреле предсказал грядущие убийства политиков. Он писал, что фрустрация общества выльется в убийство кого-то из первых правительственных лиц, так как «на улицах неприлично ругают политиков».