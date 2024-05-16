Москва, 16 мая, 2024, 12:23 — ИА Регнум. Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо было проявлением в поступке маргинала квинтэссенции русофобии в Европе, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 16 мая в Telegram-канале.

AP/TASS

Он сравнил стрелявшего в главу правительства с сербским националистом Гаврило Приципом, который в 1914 году убил австро-венгерского эрцгерцога Франца Фердинанда, спровоцировав начало Первой мировой войны. Российский политик отметил, что есть данные о критике в адрес премьера, которую в соцсетях распространял подозреваемый в нападении.

«Но в его поступке квинтэссенция новой Европы — дебильно-русофобской, вассально-разнузданной и полностью безголовой. Не желающей осознать элементарные вещи», — написал Медведев.

Зампред Совбеза пожелал словацкому премьеру скорейшего выздоровления. Он подчеркнул, что Фицо не является пророссийским политиком, а только занимает прагматичную и нерусофобскую позицию. Медведев отметил, что в Европе мало таких же разумных политиков, как глава правительства Словакии, и им следует позаботиться о своей безопасности.

Как сообщало ИА Регнум, в Фицо несколько раз выстрелили 15 мая в городе Гандлове, когда он вышел к местным жителям. Он получил ранения в грудь, живот и руку, политика срочно госпитализировали и прооперировали. Операция длилась почти четыре часа.

Полиция 16 мая официально обвинила в покушении 71-летнего писателя Юрая Цинтулу. Мужчину задержали, ему грозит лишение свободы на срок от 25 лет до пожизненного.

При этом Фицо в апреле заявил, что опасается нападений на членов правительства. Он отметил высокий накал в обществе.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва решительно осуждает покушение на Фицо. Представитель Кремля назвал произошедшее трагедией и пожелал премьер-министру выздоравливать как можно скорее.