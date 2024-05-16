Берлин, 16 мая, 2024, 11:58 — ИА Регнум. Власти Германии выслали семерых украинских бойцов, обучавшихся в рамках программы бундесвера. Причиной стало использование правоэкстремистской символики. Об этом 15 мая сообщили в бундестаге.

ТАСС/Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

«Было выявлено семь случаев, когда военные носили правоэкстремистскую символику. Обучение бойцов было немедленно прекращено по согласованию с украинскими вооруженными силами, а соответствующие лица были возвращены на Украину», — отметили в нижней палате немецкого парламента.

Там добавили, что символику выявили в ходе проводимых бундесвером учений. При этом по прибытии на учения в Германию для украинских военных проводили лекцию о нацистской символике, заявили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, в России за демонстрацию нацистской символики оштрафовали солиста группы «Коррозия металла» Сергея Троицкого. На концерте группы 27 апреля в нижегородском клубе продавались товары с запрещённой нацистской символикой, отметили в Нижегородском районном суде. В деле присутствовали фотоматериалы, где на футболке видно изображение «Мёртвой головы», которая относится к знакам различия 3-й танковой дивизии СС. Также на книге изображена символика СС. Музыканта оштрафовали на тысячу рублей.

Ранее стало известно, что Минюст признал нацистскими четыре организации украинского происхождения и запретил демонстрировать их атрибутику и символику: Организацию украинских националистов, Украинскую повстанческую армию, Украинскую национальную ассамблею — Украинскую народную самооборону (Организации признаны экстремистскими и запрещены в России)и Украинскую народно-революционную армию Тараса «Бульбы» Боровца.