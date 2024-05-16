Братислава, 16 мая, 2024, 11:42 — ИА Регнум. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, раненный при нападении 15 мая, ещё в апреле заявлял, что фрустрация общества выльется в убийства политиков.

ТАСС/via ZUMA Press Роберт Фицо

«На улицах неприлично ругают политиков <…> я лишь жду, когда эта фрустрация выльется в убийство кого-то из первых правительственных политиков», — сообщил 10 апреля Фицо в видеообращении в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ).

Покушение на премьера Словакии Фицо произошло в городе Гандлове 15 мая. Фицо на вертолёте доставили больницу, где прооперировали и на сутки ввели в состояние искусственной комы. Стрелявшего в премьера задержали. Им оказался 71-летний писатель Юрай Цинтула. В результате нападения Фицо получил серьёзные ранения в брюшную полость и в грудь.

Врачи успешно прооперировали Фицо после покушения. Операция длилась почти четыре часа.

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После покушения на Фицо в МВД Словакии заявили, что нападение совершили по политическим мотивам. По словам главы ведомства, страна почти стоит на пороге гражданской войны.

Полиция 16 мая выдвинула официальное обвинение в покушении на убийство премьера Словакии 71-летнему писателю Юраю Цинтуле.

Российские власти осудили нападение на премьера Словакии. Официальный представитель МИД Мария Захарова 15 мая заявила, что в России Фицо знают как друга и как человека, который не боится высказывать свою точку зрения. В свою очередь в Кремле выразили надежду, что Фицо в скором времени поправится.