Пекин, 16 мая, 2024, 11:35 — ИА Регнум. В Пекине 16 мая начались переговоры президента России Владимира Путина и премьера госсовета КНР Ли Цяна. Встреча проходит в Большом западном зале в Доме народных собраний.

РИА Новости/Александр Астафьев Ли Цян

Переговоры проходят в составе делегаций. Со стороны России участвуют первый вице-премьер Денис Мантуров и заместители главы правительства Александр Новак, Татьяна Голикова, Юрий Трутнев, Виталий Савельев, Дмитрий Чернышенко.

Также во встрече участвуют министр иностранных дел России Сергей Лавров, замглавы администрации президента Максим Орешкин, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, помощник президента Юрий Ушаков, посол в Китае Игорь Моргулов, министр экономического развития Максим Решетников, директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, глава Банка России Эльвира Набиуллина и председатель Российской-китайского делового совета Геннадий Тимченко.

Как сообщало ИА Регнум, российский лидер находится в Китае с государственным визитом. Это его первая зарубежная поездка после инаугурации. Утром 16 мая Путин и Си Цзиньпин провели встречи в узком и расширенном формате в Доме народных собраний. По итогам переговоров лидеры двух стран подписали совместное заявление об углублении стратегического партнёрства.

Вечером 16 мая Путин и Си Цзиньпин проведут неформальную встречу, на которой обсудят важные геополитические вопросы, в том числе тему украинского кризиса. Визит Путина в Китай завершится 17 мая. Завтра президент России побывает в китайском городе Харбине, где пройдёт открытие VIII Российско-китайского ЭКСПО и IV Российско-китайского форума по межрегиональному сотрудничеству.