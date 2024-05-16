Владивосток, 16 мая, 2024, 11:02 — ИА Регнум. Задержанный во Владивостоке военный США признал обвинение в краже. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу управление МВД в Приморском крае.

Кадр из видео Гордон Блэк

«Он признал вину и сотрудничает со следствием. Расследование уголовного дела продолжается», — заявили в пресс-службе.

Первомайский районный суд Владивостока избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 2 июля.

Как сообщало ИА Регнум, американского военнослужащего Гордона Блэка задержали 2 мая после заявления 32-летней местной жительницы о краже. С потерпевшей американец познакомился в Южной Корее, где та работала. После её возвращения во Владивосток пара общалась онлайн. 10 апреля мужчина приехал в Приморье и некоторое время проживал с потерпевшей. В какой-то момент он напал на сожительницу, начал душить и бить, а после украл из квартиры 200 тыс. рублей и алкоголь.

Как сообщало ИА Регнум, сотрудники полиции обнаружили подозреваемого в одной из городских гостиниц. Он приобрёл авиабилеты и намеревался вылететь на родину. Следствие возбудило уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (»Кража с причинением значительного ущерба»). Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Также выяснилось, что военный отправился во Владивосток без разрешения руководства. 34-летний американец находился на задании в Южной Корее и после его завершения приехал в Россию. Госдепартамент США оказывает американцу консульскую поддержку.