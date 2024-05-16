Москва, 16 мая, 2024, 10:38 — ИА Регнум. Следственный комитет России заочно предъявил обвинение бывшему заместителю министра обороны Украины Петру Мехеду, сообщили 16 мая в ведомстве.

ukrinform. ua

«Заочно предъявлены обвинения бывшему заместителю министра обороны Украины П. Мехеду», — говорится в сообщении.

СК также предъявил обвинение бывшему начальнику главного оперативного управления — заместителю начальника Генерального штаба ВСУ Виктору Бокию. По данным следствия, Мехед и Бокий осуществляли общее руководство карательной операцией украинской армии в Донбассе. В результате их преступных действий пострадали 165 человек, повреждения получили более 87 объектов гражданской инфраструктуры. Принимаются меры по их розыску и аресту.

Кроме того, следователи завершили расследование уголовного дела о подрыве автомобиля главы военно-гражданской администрации пгт Михайловка в Запорожской области Ивана Сушко. Обвинение в терроризме предъявили пятерым людям, которые действовали по указанию сотрудников СБУ. Вскоре они предстанут перед судом.

Как сообщало ИА Регнум, в январе Следственный комитет заочно предъявил обвинение бывшему министру финансов Украины Александру Шлапаку и экс-главе нацбанка Украины Степану Кубиву в финансировании так называемой антитеррористической операции в Донбассе. По версии следствия, они обеспечивали финансирование операции за счёт средств госбюджета.

В апреле СК предъявил обвинения экс-главе МИД Украины Павлу Климкину и бывшему спикеру Верховной рады Владимиру Гройсману за совершение преступлений в Донбассе. В ведомстве сообщили, что обвиняемые, будучи членами Совета нацбезопасности и обороны Украины, поддержали решение о проведении так карательной операции ВСУ в Донбассе.