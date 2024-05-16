Пекин, 16 мая, 2024, 10:37 — ИА Регнум. Односторонняя гегемония, блоковая конфронтация и политика силы угрожают мирному существованию государств, заявил 16 мая председатель КНР Си Цзиньпин в ходе совместной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным в Пекине.

РИА Новости/Михаил Метцель/POOL Председатель КНР Си Цзиньпин

Он отметил, что Китай и Россия сочли политическое урегулирование на Украине «правильным путём».

«В нынешнем мире всё ещё ощущается менталитет холодной войны. Односторонняя гегемония, блоковая конфронтация и политика силы напрямую угрожают всему миру и безопасности всех стран», — сказал Си Цзиньпин.

Председатель КНР выступил за срочное урегулирование палестино-израильского конфликта. Его необходимо разрешить на основе двухгосударственной формулы, добавил он.

В ходе пресс-конференции Си Цзиньпин отметил укрепление отношений России и Китая за три четверти века. Главы государств подписали совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия по итогам переговоров в Пекине.

Москве импонирует позиция Китая по урегулированию украинского кризиса, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он добавил, что Россия открыта для любых мирных инициатив. Тема конфликта на Украине и способы его решения, по словам представителя Кремля, будут обсуждаться на переговорах президента России и председателя КНР. Однако он напомнил, что ситуация с украинской стороны сейчас даже юридически для себя исключает возможности переговоров, поэтому процесс обсуждений будет долгим.

Сам президент России заявил, что отношения с Китаем не являются конъюнктурными. Взаимодействие двух стран не направлено против кого бы то ни было. Сотрудничество в мировых делах, наоборот, выступает одним из главных стабилизирующих факторов на международной арене, отметил Путин.