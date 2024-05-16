Пекин, 16 мая, 2024, 10:11 — ИА Регнум. Москва и Пекин намерены укреплять взаимодействие в области энергетики, заявил 16 мая президент России Владимир Путин.

ТАСС/picture alliance / SVEN SIMON

«Есть конкретные планы по углублению работы в сфере энергетического взаимодействия», — заявил он по итогам переговоров с председателем КНР в Пекине.

Глава государства назвал эту сферу одним из приоритетов двустороннего сотрудничества.

Как сообщало ИА Регнум, 16 мая начался государственный визит президента Владимира Путина в Китай. В Доме народных собраний в Пекине состоялась встреча лидеров двух стран. Переговоры политиков длились 2,5 часа. Главы двух государств подписали заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия.

Затем российско-китайские консультации продолжились в расширенном составе. Обсуждали вопросы всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия, актуальные международные и региональные проблемы.

США и КНР стали главными покупателями российского урана в 2023 году. Китай сократил поставки на 32% — до 457 тонн, а Вашингтон нарастил импорт на 19% — до 702 тонн.