Калуга, 16 мая, 2024, 09:34 — ИА Регнум. Акции Климовского специализированного патронного завода (КСПЗ) передали в собственность государства. Это требование Генеральной прокуратуры России удовлетворил Жуковский районный суд Калужской области. Об этом говорится в материалах на сайте суда.

РИА Новости/ Руслан Кривобок

Решение суд вынес 14 мая.

«Суд удовлетворил иск заместителя генерального прокурора Российской Федерации и обратил в собственность государства акции Климовского специализированного патронного завода (КСПЗ)», ― указано в решении.

Ответчиками по делу проходили владельцы акций предприятия Михаил Гимбатов, Светлана Косорукова, Игорь Пивоваров, Марина Сахарова, Хорхе Портилья-Сумин, Максим Черных, Елена Прудис и компания Hammond Directors LTD.

Ответчики не согласились с решением и уже обжаловали его.

Как сообщало ИА Регнум, во время морозов в Подмосковье микрорайон Климовск остался без отопления и электроснабжения из-за аварии на теплотрассе. С 5 января в Подольске ввели режим ЧС. В общей сложности в Климовске 170 домов оставались без отопления.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что аварию допустил владелец частной котельной. Возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, начальника котельной и генерального директора завода задержали.

Воробьёв 9 января заявил, что Климовский специализированный патронный завод, на территории которого находится котельная, перейдёт в муниципальную собственность. Он рассказал, что над ликвидацией последствий аварии работают более 200 бригад и по решению президента Владимира Путина запустили механизм национализации предприятия. Губернатор отметил, что, когда котельная завода перейдёт в муниципальную собственность, станет возможной её модернизация.

Представители госкорпорации «Ростех» заявили о готовности взять контроль над заводом.

В середине февраля Генеральная прокуратура РФ начала готовить иск о передаче Климовского специализированного патронного завода в собственность государства. 20 февраля документ об изъятии акций у семьи предпринимателя Бориса Краснова поступил в суд.

Краснов в настоящее время находится в розыске и скрывается от следствия за границей.