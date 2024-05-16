Пекин, 16 мая, 2024, 09:04 — ИА Регнум. В Пекине завершились переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Встреча продолжалась почти два с половиной часа.

Кадр из видео

Путин и Си Цзиньпин по итогам встречи приняли совместное заявление, касающееся углубления отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия двух стран.

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По итогам лидеры двух стран подписали Совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.

Как сообщало ИА Регнум, Путин 16 мая совершил первую после инаугурации зарубежную поездку. Государственный визит в Китай продлится два дня. В первый день состоялись переговоры с Си Цзиньпином в составе делегаций. Также планируется встреча Путина с премьером госсовета КНР Ли Цяном.

Президент 17 мая побывает в городе Харбине — столице самой северной провинции Китая Хэйлунцзян. Здесь он посетит церемонию открытия восьмого Российско-китайского ЭКСПО, четвёртого Российско-китайского форума по межрегиональному сотрудничеству и встретится со студентами Харбинского политехнического университета.