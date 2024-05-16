Пекин, 16 мая, 2024, 08:35 — ИА Регнум. Церемония официальной встречи президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина прошла перед началом российско-китайских переговоров в Пекине 16 мая. Видеозапись прибытия российского лидера к месту показал Кремль.

Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

На кадрах видно, как Путин выходит из лимузина Aurus, на котором передвигается по китайской столице после прибытия в КНР. Затем под мелодию оркестра его встречает Си Цзиньпин, и они жмут друг другу руки.

Далее главы государств поприветствовали каждого из членов двух делегаций. После этого проследовали в Дом народных собраний, где запланированы переговоры в узком и широком форматах.

Перед переговорами лидеров прозвучали гимны России и Китая.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3889179" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как сообщало ИА Регнум, Владимир Путин прибыл в Пекин по приглашению Си Цзиньпина. Эта поездка является первым его зарубежным визитом после переизбрания на посту президента.

Самолёт с российским лидером в аэропорту встретила рота почётного караула. Визит Путина в КНР продлится два дня. 16 мая он проведёт в Пекине, а 17 мая посетит Харбин, где выступит перед студентами Харбинского политехнического университета. Этот вуз является одного из крупнейших в Китае.

В преддверии визита в КНР Путин дал интервью китайскому информационному агентству Xinhua. В беседе с журналистам он отметил, что российско-китайские отношения на сегодняшний день достигли наивысшего уровня за всю историю взаимодействия Москвы и Пекина.