Путин обсудил с Си Цзиньпином направления развития экономических отношений
Пекин, 16 мая, 2024, 08:09 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин обсудил с председателем КНР Си Цзиньпином направления развития экономических отношений двух стран. Об этом российский лидер заявил 16 мая в Пекине.
Он отметил, что стороны по итогам переговоров подпишут целый ряд новых документов, охватывающих в том числе и основные аспекты сотрудничества Москвы и Пекина.
«Все эти документы предусматривают конкретные шаги, направленные на дальнейшее углубление двусторонней практической кооперации», — сказал Путин.
Как сообщало ИА Регнум, 16 мая начался государственный визит президента России в Китай. Это его первая зарубежная поездка после инаугурации, состоявшейся 7 мая.
В Пекине идут переговоры делегаций. Путин заявил в ходе встречи, что экономическое сотрудничество двух стран развивается быстрыми темпами, несмотря на попытки третьих стран помешать этому.
Глава государства подчеркнул, что отношения Москвы и Пекина не направлены против кого бы то ни было. Сотрудничество двух стран в мировых делах президент России назвал одним из главных стабилизирующих факторов на международной арене.
Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Путин и Си Цзиньпин среди важных тем планируют обсудить ситуацию на Украине.