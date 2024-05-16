Пекин, 16 мая, 2024, 08:09 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин обсудил с председателем КНР Си Цзиньпином направления развития экономических отношений двух стран. Об этом российский лидер заявил 16 мая в Пекине.

Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

Он отметил, что стороны по итогам переговоров подпишут целый ряд новых документов, охватывающих в том числе и основные аспекты сотрудничества Москвы и Пекина.

«Все эти документы предусматривают конкретные шаги, направленные на дальнейшее углубление двусторонней практической кооперации», — сказал Путин.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3889173" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Церемония официальной встречи Путина и Си Цзиньпина

Как сообщало ИА Регнум, 16 мая начался государственный визит президента России в Китай. Это его первая зарубежная поездка после инаугурации, состоявшейся 7 мая.

В Пекине идут переговоры делегаций. Путин заявил в ходе встречи, что экономическое сотрудничество двух стран развивается быстрыми темпами, несмотря на попытки третьих стран помешать этому.

Глава государства подчеркнул, что отношения Москвы и Пекина не направлены против кого бы то ни было. Сотрудничество двух стран в мировых делах президент России назвал одним из главных стабилизирующих факторов на международной арене.

Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Путин и Си Цзиньпин среди важных тем планируют обсудить ситуацию на Украине.