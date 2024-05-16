Вашингтон, 16 мая, 2024, 07:49 — ИА Регнум. Эвакуация военнослужащих ВС США из Нигера приведёт к тому, что американское снаряжение и военная аппаратура окажутся в руках российских военных. Такое предупреждение сделала 15 мая экс-сотрудница ЦРУ и разведки Пентагона Ребекка Коффлер в интервью Fox News.

Иван Шилов ИА Регнум Нигер, разрыв военных отношений с США

По словам Коффлер, любая военная аппаратура, которую оставят в Нигере уходящие американские военные, станет российским трофеем. Она указала, что российские военнослужащие всегда охотятся за американским оружием, оставленным на поле боя либо на военных базах.

«Эти системы будут захвачены, изучены и <…> позволят оснастить российское оружие средствами, снижающими эффективность американского вооружения», — пояснила свои опасения экс-разведчица.

По мнению аналитика, вероятная эвакуация американских сил из Нигера и Чада станет победой для российского лидера Владимира Путина.

При этом старший научный сотрудник Южноафриканского института международных отношений Густаво де Карвальо, в свою очередь, возразил, что Россия лишь помогает африканским странам обеспечивать их безопасность в условиях катастрофического провала политики Запада на континенте.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в начале мая Пентагон приказал вывести в полном составе американских военнослужащих из Нигера в течение следующих нескольких месяцев. Всего страну покинут более тысячи человек.

В марте власти Нигера разорвали военное соглашение с США, которое позволяло американским военнослужащим находиться на территории страны. Министр внутренних дел Нигера Мохамед Тумба заявил, что страна заинтересована в том, чтобы российские военные тренировали её войска.

Агентство Reuters со ссылкой на представителя Пентагона 3 мая сообщало, что российские военнослужащие вошли на авиабазу в Ниамее.

Министр обороны США Ллойд Остин 8 мая на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США заявил, что Вашингтону придётся вывести все свои войска из Нигера.