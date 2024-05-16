Пекин, 16 мая, 2024, 07:42 — ИА Регнум. Отношения Российской Федерации и Китайской Народной Республики не являются конъюнктурными и не направлены против кого-либо, заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах в узком составе с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Си Цзиньпин

«Принципиальное значение имеет то, что отношения России и Китая не являются конъюнктурными и не направлены против кого бы то ни было. Наше сотрудничество в мировых делах сегодня выступает одним из главных стабилизирующих факторов на международной арене», — приводит слова главы российского государства официальный сайт Кремля.

Путин подчеркнул, что Россия и Китай придерживаются принципов справедливости и отражающего многополярные реалии демократического миропорядка.

Кроме того, государства успешно взаимодействуют в рамках БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества и Организации Объединённых Наций, отметил Путин. При этом российская сторона всецело поддерживает и настроена на развитие потенциалов Евразийского экономического сотрудничества и китайской инициативы «Один пояс, один путь».

«Рассчитываю, что и нынешний визит придаст дополнительный импульс развитию всего комплекса двустороннего сотрудничества. Ещё раз хочу подчеркнуть: очень рад своему приезду в Китай и встрече с Вами», — добавил российский лидер.

Как передавало ИА Регнум, Владимир Путин прибыл в Пекин с двухдневным государственным визитом 16 мая в 04:20 по местному времени (15 мая в 23:20 мск). Этот визит стал первой зарубежной поездкой главы государства с момента официального вступления в должность. В четверг утром Владимир Путин и Си Цзиньпин встретились в Доме народных собраний в столице Китая, состоялись переговоры в узком составе. Переговоры на высшем уровне продолжатся в расширенном формате с участием делегаций обеих сторон.