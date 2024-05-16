Новый, 813-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован рассказом о расстреле украинцев, пытающихся убежать от мобилизации в Румынию, переправляясь через реку Тису. Уже зафиксировано несколько десятков таких случаев, сообщил 16 мая «РИА Новости» сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате России Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По его словам, украинские боевики открывают прицельный огонь по людям, когда понимают, что они уже переплывают и их вернуть нельзя. Общественный деятель подчеркнул также, что информация о большом количестве украинцев с огнестрельными ранениями замалчивается румынской стороной по согласованию с США и Евросоюзом.

Тем временем непосредственно в зоне проведения СВО военнослужащие группировки войск «Север» держат под огневым контролем часть трассы Харьков — Липцы, постоянно обстреливая противника, направляющегося из Харькова, информирует 16 мая Минобороны.

Военнослужащий с позывным Руда отметил, что благодаря предварительной подготовке и работе российской артиллерии противник практически не оказывал боевого сопротивления в освобождённых населённых пунктах Харьковской области.

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«Военных объектов ВСУ здесь нет. В деревни уже заходят наши патрули, они обеспечивают контроль. Разворачиваем посты», — подчеркнул российский боец.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.