Москва, 16 мая, 2024, 06:10 — ИА Регнум. Мошенники начали использовать новую схему обмана пожилых людей, представляясь социальными работниками и обещая перерасчёт пенсий в обмен на код идентификации. Об этом предупредил член комитета Государственной думы России по информационной политике Антон Немкин.

Иван Шилов ИА REGNUM Мошенник

По его словам, мошенники представляются сотрудниками Социального фонда, пытаются внушить своим потенциальным жертвам, что якобы выявили «неучтённый стаж», и предлагают оформить некое заявление на перерасчёт пенсии.

«В случае если жертва соглашается, злоумышленники просят назвать код из SMS «для идентификации». А сами при этом получают доступ к профилю жертвы на портале «Госуслуги» или в мобильном банке», — приводит слова Немкина Lenta.ru.

Депутат порекомендовал предупредить пожилых родственников, активно пользующихся средствами связи, о подобных способах обмана и призвал оставаться бдительными при разговоре с незнакомцами.

Как передавало ИА Регнум, ранее глава Министерства внутренних дел России Владимир Колокольцев в ходе пленарного заседания Совета Федерации сообщил, что ущерб, что причинённый киберпреступниками за 2023 год, составил 156 млрд рублей, из которых 8 млрд — кража, 137 млрд — мошенничество. Жертвами киберпреступлений стали113 тыс. пенсионеров и 7 тыс. несовершеннолетних. При этом Колокольцев подчеркнул, что значительная часть подобных преступлений совершается из-за рубежа, в большинстве случаев — с Украины.