Москва, 16 мая, 2024, 05:51 — ИА Регнум. Глава российского МЧС Александр Куренков вместе с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Иреком Файзуллиным прибыл в Тюменскую область с целью контроля работ по борьбе с паводком, сообщили 16 мая в пресс-службе Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий РФ.

Кадр из видео

В городе Тобольске руководители ведомств провели совещание по ситуации в области.

«Заслушан доклад о ходе работ по укреплению дамб, в том числе в районе города Ишим и федеральной трассы Тюмень-Омск рядом с селом Абатское», — уточнило ведомство в своём в Telegram-канале.

Куренкову также доложили о ликвидации последствий паводка и о помощи тем, кто пострадал от стихии. Глава МЧС отметил вклад сотрудников ведомств и поблагодарил их за их действия.

Он также указал на необходимость наблюдать за состоянием защитных дамб и временных земляных насыпей. По информации МЧС, уровень воды в реки Ишим в области продолжает падать. При этом проводятся аварийно-восстановительные работы на тех участках, с которых сошла вода.

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Как сообщало ИА Регнум, 24 апреля президент Владимир Путин провёл совещание по ликвидации последствий паводков в Оренбургской, Курганской и Тюменской областях. Он подчеркнул, что жители российских регионов, пострадавших от паводков, должны получить всю необходимую поддержку, в том числе денежные выплаты.

Российский лидер также обратил внимание на небольшой процент заявлений от людей, получивших выплаты в таких регионах. Он призвал власти наладить работу с людьми.

26 апреля Ирек Файзуллин в ходе рабочей поездки в Ишим Тюменской области осмотрел территории, пострадавшие от паводков. На место вместе с ним прибыли полпред президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев и губернатор Тюменской области Александр Моор.