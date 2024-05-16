Гавана, 16 мая, 2024, 05:09 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки должны исключить Кубу из произвольного списка стран — спонсоров терроризма и отменить экономические санкции, заявил президент республики Мигель Диас-Канель.

Куба и США

«Всем широко известно, что Куба сотрудничает в борьбе против терроризма, Соединённые Штаты должны принять верное и логичное решение и исключить Кубу из произвольного списка Госдепартамента», — написал Диас-Канель на своей странице в социальной сети X 15 мая.

Кубинский лидер также призвал Вашингтон отменить сопровождающие этот список экономические санкции, введённые в отношении республики.

В то же время агентство Reuters о ссылкой на представителя Госдепартамента сообщило, что США исключили Кубу из некоего списка стран, которые якобы «не в полной мере сотрудничают» с Вашингтоном в борьбе с терроризмом.

В январе 2021 года администрация экс-президента США Дональда Трампа вновь включила Кубу в список стран — спонсоров терроризма. Пришедший позднее в том же году к власти Джо Байден позднее заявил о намерении Вашингтона пересмотреть политику в отношении республики. Как передавало ИА Регнум, в январе 2023 года первый заместитель официального представителя Государственного департамента Ведант Патель заявил, что Соединённые Штаты возобновили контакты с Кубой на уровне правоохранительных ведомств с целью расширения сотрудничества в рамках борьбы с трансграничной преступностью.