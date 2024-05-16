Санкт-Петербург, 16 мая, 2024, 05:04 — ИА Регнум. Актёр и режиссёр, народный артист России Олег Леваков скончался на 77-м году жизни. Об этом 15 мая сообщил на своём сайте Санкт-Петербургский театр им. Ленсовета.

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«Мы потеряли родного человека. 15 мая на 77-м году жизни скончался народный артист России, режиссёр-постановщик Олег Александрович Леваков», — говорится в некрологе.

Коллеги Левакова указали, что не забудут и навсегда сохранят в своих сердцах талант артиста, его юмор, человеческое достоинство, безграничную любовь к родному театру. Они принесли свои соболезнования родным и близким актёра.

Уточняется, что прощание с Олегом Александровичем Леваковым состоится 18 мая, в субботу, с 11:00 мск до 12:30 мск на основной сцене театра. В 13:00 мск состоится отпевание артиста во Владимирском соборе. Леваков будет упокоен на Ковалёвском кладбище.

Причина смерти актёра и режиссёра не уточняется.

Олег Леваков родился в 1947 году в Ленинграде. Он окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии в 1974 году. Затем Левакова пригласил в Театр им. Ленсовета его учитель, художественный руководитель театра, народный артист СССР и РФ Игорь Владимиров. Здесь Леваков сыграл яркие роли в спектаклях «Старший сын», «Бесприданница», «Трубадур и его друзья», «Левша», «Вишнёвый сад», «Игроки», «Вы чьё, старичьё?», «Западня», «Войцек», «Поживём — увидим!», «Шутки Птушкиной», «Ревизор» и многих других.

Фильмография Олега Левакова насчитывает более 80 работ, в том числе роли в детективных сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия», благодаря которым актёр стал широко известен. Актёр удостоился звания заслуженного артиста России в 1993 году, а в 2008 году ему было присуждено звание «народный артист России».